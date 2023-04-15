خبيرة تغذية: 3 خطوات للتفرقة بين الفسيخ الجيد والفاسد

قالت الدكتورة لمياء لطفي، أستاذ التغذية ورئيس قسم الاقتصاد المنزلي، بكلية التربية النوعية، بجامعة كفر الشيخ، إنه خلال هذه الأيام يقبل الكثير من المواطنين علي شراء الأسماك المملحة من الفسيخ، الأمر الذي يتطلب معرفة أمور مهمة حتى لا يقعوا في فخ شراء أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

خطوات لمعرفة الفسيخ الجيد عند الشراء

وأوضحت الدكتورة «لمياء»، في تصريح لـ«للوطن»، إن طرق معرفة الفسيخ الجيد الصالح للاستهلاك الآدمي كالتالي:

- يكون لون جلد سمكة الفسيخ السليم لامعاً ومشدوداً، أما الفاسد فالجلد غير لامع وعليه طبقة من المخاط.

- عند الشراء تكون سمكة الفسيخ السليم رائحتها طيبة، أما الفاسد رائحته «نتنه».

- كما يكون قوام سمكة الفسيخ السليم متماسكا ولا يمكن فصل الرقبة عن الجسم بسهولة، أما الفسيخ الفاسد يكون القوام غير متماسك.

إرشادات عند تناول الفسيخ المملح

وأضافت أنه يجب عند تناول الفسيخ المملح أن لا يتم تناوله عقب الفطار من الصوم أو وقت السحور بل يكون في منتصف الليل بالنسبة لشهر رمضان المبارك، كون شم النسيم، يحل في هذا الشهر المعظم، والذي يتناول الملايين بتلك المناسبة الفسيخ المملح.