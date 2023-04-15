عادات عيد الفطر 2023 في محافظة القليوبية.. دوائر مصافحة وحفلات خطوبة

أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك، لتظهر عادات عيد الفطر 2023 في محافظة القليوبية، والتي لا يزال الأهالي يتمسكون بها، وتبدأ قبل العيد بأسبوع تقريبا، حيث تدخل الشقق والمنازل في حالة طوارىء من قبل ربات البيوت، إذ يقمن بأعمال التنظيف ونشر السجاد وغسل الستائر.

«الوطن» تستعرض عادات عيد الفطر 2023 في محافظة القليوبية، مع اقتراب نهاية شهر رمضان، واستعداد البيوت المصرية للاستمتاع بأيام العيد والخروج للتنزه.

عادات عيد الفطر 2023 بالقليوبية

وقال الكاتب والمؤرخ فؤاد مرسي، مديرعام ثقافة القليوبية السابق، والباحث في مجال التراث الشعبي لـ«الوطن»، إن عادات عيد الفطر في محافظة القليوبية في القرى والمدن ارتبطت ارتباطا وثيقا بالأعياد والمواسم، ومنها كثرة حفلات الخطوبة والزفاف، والتى يرتبط بها أهالي القليوبية ويستعدون لها في عيد الفطر.

إنهاء الخلافات في المساجد والساحات من عادات عيد الفطر في القليوبية

وأضاف «مرسى»، أن هناك عدد من عادات عيد الفطر 2023 في محافظة القليوبية يتمسك بها المصريون، وتبدأ بعد أداء صلاة العيد، أهمها قيام كبار العائلات بالقرى بجمع الأهالي في الساحة أو المسجد علي هيئة دائرة لمصافحة بعضهم البعض، وإشاعة روح التسامح والتصالح بمناسبة العيد، وتبدأ الدائرة المستديرة بالمصافحة والأحضان بين أول شخص فيها حتى آخر شخص، ليعلن الجميع نبذ الخلافات، وبعد ذلك تبدأ الزيارات الأسرية والعائلية.

وأضاف، أن من العادات أيضا زيارة السيدات للمقابر في العيد، وتوزيع الكحك المصنوع في المنازل على الجيران والأقارب والأحباب الذي منعتهم ظروف وفاة أو يوجد لديهم حالة حداد حالت دون عمل الكحك أو تصنيعه، حزنا على مصابهم.

صواني السوداني والترمس والكحك في المنازل

ومن عادات عيد الفطر 2023 في محافظة القليوبية تناول «الفتة»، وهي من أهم طقوس الاحتفال بالعيد، وإحدى الأكلات الأساسية على الموائد، إضافة إلى وجبات اللحوم والمرقة والأرز، وقد تُستبدل بالأسماك، خاصة المملحة، والتي يُحرم منها المصريون في رمضان لعدم مناسبة تناولها مع الصيام.

كما تُقدم أيضًا صواني الكحك والبسكويت، وغيرها من حلوى العيد والشيكولاتة والسوداني والتسالي والمقرمشات والترمس والحمص، والتي لايخلو منها بيت، ويجتمع حولها الأهالي احتفالا بالعيد.