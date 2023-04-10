تجري مديرية الأوقاف حصرًا دقيقًا للساحات في الشوارع والميادين الكبرى، وأيضا المساجد والنوادي ومراكز الشباب، لتحديد أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القليوبية احتفالًا بالعيد.

وتستعرض «الوطن» تستعرض إجراءات مديرية الأوقاف لتحديد أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القليوبية من ساحات وتجمعات كبري في كل مدن ومراكز المحافظة لأداء صلاة العيد وسط التجمعات حيث تشكلت اللجان الخاصة باختيار الأماكن والموافقة عليها وجاري الحصر.

الأوقاف: نحصر أماكن صلاة عيد الفطر 2023

أوضح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية في تصرريحات لـ«الوطن»، أنه جار حصر أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القليوبية، استعدادا لإستقبال المصلين لأداء صلاة العيد في الساحات والمساجد التي سوف تحددها المديرية بالتنسيق مع الوزارة.

صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القليوبية

وأوضح وكيل وزارة القليوبية أن الشعائر ستبدأ بتكبيرات العيد ثم أداء الصلاة وفق التوقيت المحلي، ليكون بعد شروق الشمس بثلث ساعة أي في تمام الساعة 05:48 بالتوقيت المحلي للعاصمة بنها

في سياق متصل أعلنت مديرية أوقاف القليوبية إنتهاء إستعدادات استقبال الراغبين في الاعتكاف بعدد 376 مسجدا علي مستوى المحافظة والذي يبدأ من ليلة 20 من رمضان حتى موعد عيد الفطر المبارك ويخرج بعدها المعتكفين إلي أماكن صلاة العيد في المساجد حددتها وزارة الأوقاف بالساحات والمساجد.