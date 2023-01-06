محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بالكنيسة الإنجيلية بالقاهرة

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قداس الكنيسة الانجيلية بقصر الدوبارة بالقاهرة لمشاركة الإخوة المسيحيين أعياد الميلاد المجيدة، حيث كان في استقباله القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية نيابة عن القس أندريه زكي راعي الكنيسة الإنجيلية وسط حضور كبير من رجال الدولة والدبلوماسيين والفنانين.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بهذه المناسبة.

علاقة المصريين مسلمين وأقباط تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة

وقال «الهجان»، إن هناك علاقة قوية تربط المصريين، مسلمين وأقباط، وتجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

الإخوة والتلاحم بين المصريين مسلمين ومسيحيين

أكد المحافظ فخره واعتزازه بعلاقة الإخوة والتلاحم بين المصريين مسلمين ومسيحيين، التي أصبحت نموذجا يحتذى به للتعايش والتسامح في العالم كله.

ترأس القداس جناب القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، الذي وجه الشكر لمحافظ القليوبية ولجميع الحاضرين على حرصهم لحضور القداس، الذي يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد، مثمنًا الجهود التي يقوم بها المحافظ ومعاونيه في النهوض بالمحافظة.