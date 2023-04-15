صرف حصة 3 أيام من الدقيق للمخابز قبل إجازة عيد الفطر

تصرف وزارة التموين حصة 3 أيام مسبقة من الدقيق للمخابز البلدية، بسبب إجازة المطاحن خلال فترة عيد الفطر 2023، لتنظيم عملها، بسبب منح العاملين بالمطاحن إجازة لمدة 3 أيام وهي 21 و22 و23 أبريل.

حصة الدقيق للمخابز في العيد

ووفقاً لقرار صادر من وزارة التموين، تقوم شركة الكروت الذكية بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام 12 و22 و23 أبريل 2023 طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز، قبل الخصم، على أن يتم إتاحة صرفها مع أيام 18 و19 و20 أبريل.

التموين: إجازة المطاحن 3 أيام

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قرارا بشأن صرف الحصة التموينية قبل إجازة عيد الفطر، وجاء في نص القرار : «منح المطاحن التموينية إجازة لمدة 3 أيام متتالية يوم 21 و22 و23 أبريل وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول على إجازة إخطار مديرية التموين المختصة»، وألزم القرار مديريات التموين بتحديد أيام الإجازات المخطط منحها للمخابز، بحد أقصى يوم 16 أبريل.

وألزمت وزارة التموين، المديريات بأن ترسل ملفا إلكترونيا لشركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت»، والوزارة، على أن يتضمن الملف على بيانات المخابز الممنوحة إجازات فقط.