مواعيد تشغيل 130 قطارا إضافيا خلال إجازة عيد الفطر المبارك

كشفت الهيئة القومية للسكك الحديدية، عن تشغيل قطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية، خلال الفترة من الأحد 16 أبريل حتى السبت 29 من الشهر ذاته.

ووجهت الهيئة، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، واتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري، وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات، لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، وزيادة منافذ بيع التذاكر.

وشددت السكة الحديد، الرقابة على حركة التذاكر والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد، مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة، وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة، إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات، بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه، وتطهيرها قبل خروجها على الخطوط .

وجاءت بيانات القطارات كالآتي:

أولا: القطارات المكيفة:

- تشغيل (2) قطارVIP يوميا خلال الفترة من 16 أبريل وحتى 29 من ذات الشهر وهي كالتالى:

1- قطار 1940 قطارVIP القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 يومياً خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023 طبقا للجداول المرفقة.

2- قطار 1941 قطارVIP أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 يومياً خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023 طبقاً للجداول المرفقة .

وتشغيل عدد (4) قطارثالثة مكيفة يوميا خلال الفترة من 16/4/2023 إلي 29/4/2023 وهى كالتالى:

1- قطار 1938 ثالثة مكيفة القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 يومياً خلال الفترة من 16/4/2023 إلي 28/4/2023 طبقا للجداول المرفقة.

2- قطار 1939 ثالثة مكيفة أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:25 يومياً خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023 طبقاً للجداول المرفقة.

3- قطار 1942 ثالثة مكيفة القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 16:55 يومياً خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023 طبقا للجداول المرفقة.

4- قطار 1943 ثالثة مكيفة أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 20:00 يومياً خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/5/2023 طبقا للجداول المرفقة.

ثانيا: القطارات ذات التهوية الديناميكية:

- تشغيل (4) قطارات تهوية ديناميكية خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 29/4/2023 وهي كالتالي:

1- قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يومياً خلال الفترة من 16/4/2023 الي 28/4/2023 طبقا للجداول المرفقة.

2- قطار 2203 تهوية ديناميكية أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يومياً خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 29/4/2023 طبقاً للجداول المرفقة.

3- قطار 2204 تهوية ديناميكية القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يومياً خلال الفترة من 17/4/2023 إلى ليلة 29 / 4 / 2023 طبقاً للجداول المرفقة.

4- قطار 2205 تهوية ديناميكية أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023 طبقا للجداول المرفقة.

وأشارت إلى أنه بذلك يكون قد تم إضافة عدد (78) قطارا مكيفا و(52 ) قطار تهوية ديناميكية، بإجمالي 130 قطارا خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

إجراءات وقواعد حجز التذاكر خلال العيد

1- يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية الموضحة بعالية قبل السفر بـ24 ساعة.

2- صرف 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

3- وقف حجز المجموعات خلال فترة تشغيل العيد.