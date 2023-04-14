تفاصيل أول حضانة لأطفال المعتمرين بساحات المسجد الحرام «فيديو»

وثق العديد من المعتمرين افتتاح أول مركز متخصص في حضانة أطفال المعتمرين وزوار المسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية، عبر مقاطع الفيديو والصور، إذ يتخذ من التوسعة السعودية الثالثة مقرا له.

معلومات عن حضانة المسجد الحرام

وبحسب وسائل الإعلام السعودية، فالمركز يقدم خدماته بشكل مجان لزوار المسجد الحرام والمعتمرين بدعم وإشراف من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية.

ويعنى المركز الذي تم افتتاحه منتصف شهر رمضان المبارك الجاري، برعاية الأطفال واستقبالهم خلال أداء ذويهم مناسك العمرة والشعائر الدينية بالحرم المكي الشريف، بحسب صحيفة «سبق» السعودية.

وتبلغ طاقة الحضانة الاستيعابية 80 طفلا، وتقدم خدماتها بأعلى معايير الجودة والأمان، إذ يشمل مركز ضيافة الأطفال منطقة ألعاب حركية، ومنطقة أنشطة مهارية، ومنطقة نوم، كما يُشرف عليه كوادر متخصصة في رعاية الأطفال.

أوقات عمل حضانة المسجد الحرام

وتعمل حضانة المسجد الحرام على مدار الساعة في استقبال أطفال المعتمرين والزوار الراغبين في ترك أطفالهم دون سن السادسة من العمر داخل المركز ليؤدي ذووهم العبادة دون أن يحملوا همّ التنقل بأطفالهم داخل أروقة المسجد الحرام.

وتعد الحضانة أول حضانة وضيافة للأطفال يتم استحداثها بساحات المسجد الحرام، وتلبي احتياجات زوار الحرم المكي في الاهتمام والعناية بالأطفال وفق أعلى معايير الجودة والأمان والرعاية.