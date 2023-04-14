العثور على جثة ربة منزل بمصرف في المرج.. وزوجها كلمة السر

أنهى زوج حياة زوجته في منطقة المرج بسبب خلافات بينهما وإلقائها في مصرف مائي بدائرة القسم، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المرج، يفيد بالعثور على جثة لربة منزل ملقاة في مصرف وموضوعة داخل جوال، وجرى تكثيف الجهود للكشف عن هويتها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحة الواقعة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

الزوج وراء ارتكاب الواقعة

وبعمل التحريات حول الحادث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المتوفاة بسبب خلافات فيما بينهما، وأنه ارتكب الجريمة قبل 8 أيام من اكتشافها.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.