كيف أنهى المتهم حياة جاره في المرج؟.. دماء بمسرح الجريمة

اصطحبت جهات التحقيق المتهم بقتل شاب في منطقة المرج إلى مسرح الجريمة في حراسة أمنية مشددة، إذ مثل جريمته أمام جهات التحقيق وشرح تفصيلًا كيف أنهى حياة الضحية، مستخدمًا سلاح أبيض «سكين» وطعنه 4 طعنات في أماكن متفرقة من جسده حتى أرداه قتيلًا بسبب خلافات بينهما على مبلغ مالي، وتركه غارقا في دمائه بمسرح الجريمة.

تحقيقات موسعة في قضية مقتل شاب

وبعد تحقيقات موسعة من قبل الجهات المختصة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفى جلسة التالية قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وعقب ضبط المتهم اعترف بجريمته وأنه نشب خلاف بينه وبين صديقه «محمد» 24 سنة، على مبلغ مالي وتطور بينهما الخلاف إلى حدوث مشاجرة وقام بحمل سلاح أبيض وسدد له عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده، وبعد أن نفذ جريمته قام بالفرار حتى تمكن رجال الشرطة من تحديد مكان تواجده وتحركت مأمورية وتم ضبطه واقتياده الى قسم الشرطة.

كان قد ورد بلاغا إلى رجال الشرطة بالمرج يفيد وقوع مشاجرة وسقوط قتيل، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة المجنى عليه ملقى أرضًا وبه عدة طعنات، كما انتقلت جهات التحقيق إلى المكان وناظرت جثمان المجني عليه وأمرت بنقله الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، وقام رجال الشرطة بتحديد مكان هروب المتهم وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسن شومان المحامي خلال حديثه لـ«الوطن» أن عقوبة القتل العمد تصل للإعدام: «تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفا مشددا لعقوبة القتل العمدي».

وأضاف: «ترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».