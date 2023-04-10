حبس المتهم بسرقة الدراجات النارية في المرج 4 أيام

خضع المتهم في قضية سرقة الدراجات النارية بالمرج لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تمّ استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تمّ بإرشاده ضبط إحدى الدراجات النارية حصيلة إحدى وقائع السرقة بمحيط سكنه، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة

وأكد المحامي سمير عبدالعظيم، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، جاء بها «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية»