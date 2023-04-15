فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بدسوق في كفر الشيخ اليوم

أعلنت هندسة كهرباء دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة دسوق، اليوم السبت 14 أبريل، وذلك لإجراء الصيانة الدورية في شبكات الكهرباء.

المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء

وذكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، إن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي «السنترال، والبريد، والبنك الأهلي، ودحروج، وشارع الشركات»، وذلك من ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية اللازمة في الشبكات.

فصل التيار الكهربائي

توجهت الوحدة المحلية بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.