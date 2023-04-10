خريطة فصل التيار الكهربائي عن قرى 4 مراكز في كفر الشيخ اليوم للصيانة

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي اليوم، عن عددٍ من القرى والمناطق بـ4 مراكز في المحافظة، بدءًا من العاشرة صباحًا حتى الواحدة مساءً، أي لمدة 3 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إنّ القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي قرى «المعلم إبراهيم وتوابعها»، بمركز كفر الشيخ، و«النوايجة وتوابعها»، بمركز دسوق، و«الخريجين، والقنال وتوابعها»، بمركز مطوبس، و«المجد وتوابعها»، بمركز الرياض.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أنّ فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل علي أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهاً بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة.

وناشد القطاع المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة؛ لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.