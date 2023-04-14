طوارئ جامعة المنوفية تستقبل 36 ألف مريض في الربع الأول من 2023

قال الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، إنه في إطار الدور المجتمعي الرائد لمستشفيات جامعة المنوفية في خدمة مرضى محافظة المنوفية استقبلت طوارئ المستشفيات الجامعية 36632 حالة مرضية خلال الربع السنوي الأول من عام 2023 ما بين حالات حوادث وإصابات مرضية أخرى.

كما تم مناظرة 77879 مريضا بالعيادات الخارجية العامة و المتخصصة التى تنفرد بها المستشفيات الجامعية داخل المحافظة، هذا بالإضافة إلى 14188 مريضا تم حجزهم وعلاجهم داخل الأقسام الإكلينيكية المختلفة، كما تم إجراء 5219 عملية جراحية مختلفة منها عمليات ذات مهارة، أما عن الرعايات المركزة تم علاج 1445 مريضا بنسبة إشغال 100%.

تقديم خدمة مميزة للمرضى في المنوفية

وأكد أحمد القاصد أن المستشفيات الجامعية تنفرد بالعديد من التخصصات الطبية ذات المهارة وتضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة جنبا إلى جنب مع نخبة متميزة من التمريض والفنيين والصيادلة والجهاز الإداري الكفء القادرين على تقديم خدمة طبية متميزة، متوجها بالشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية على الجهد المبذول.

توفير كل الإمكانيات اللازمة من أجهزة حديثة

وأوضح الدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمحافظة المنوفية، أن إدارة المستشفيات الجامعية تعمل جاهدة علي توفير كل الإمكانيات اللازمة من أجهزة حديثة و مستلزمات وأدوية متوفرة لتقديم أفضل خدمة طبية وفقا لمعايير جودة الرعاية الصحية، متوجها بالشكر والتقدير للدكتور رئيس الجامعة على دعمه الدائم للمستشفيات الجامعية.

المدير التنفيذي يكشف تفاصيل الحالات المرضية

وأشار الدكتور أحمد القرش المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأن الوحدات المتخصصة داخل المستشفيات الجامعية شهدت طفرة هائلة فقد تم تقديم الخدمة الطبية لعدد 1094 مريضا في وحدة المناظير في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلي عمل 5822 جلسة غسيل كلوى ما بين أطفال وكبار، كما تم إجراء 2469 جلسة علاج طبيعي بأحدث الأجهزة المتوفرة.

وأضاف أنه تم إجراء الفحوصات المختلفة من قسطرة تشخيصية وقسطرة علاجية لـ333 مريضا بوحدة قسطرة القلب، كما تم علاج ومناظرة 110 أطفال بوحدة الحضانات، كما تم إجراء 832 اختبار ذكاء وعدد 179 فحص وظائف تنفس وذلك خلال الربع الأول من عام 2023.