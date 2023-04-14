توزيع مساعدات غذائية على الحالات الأولى بالرعاية بمركز الداخلة بالوادي الجديد

بدأت مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، توزيع كراتين غذائية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة الوادي الجديد.

توزيع مساعدات غذائية على الحالات الأولي بالرعاية

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، إنه جرى توزيع كراتين غذائية للأسر الأولى بالرعاية بقرية الجديدة التابعة للمركز، وذلك ضمن مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لدعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا.

توزيع المساعدات الغذائية

وأوضح رئيس مركز الداخلة أن الفعالية تتضمن توزيع المساعدات الغذائية أقيمت بحضور حضر الفعاليات صابر فايد مدير إدارة التضامن بالداخلة ومنصور شاذلي عمدة قرية الجديدة ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بالجديدة وسيد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرى الجديدة .

التخفيف عن كاهل المواطنين

ووجه رئيس مركز بسرعة البدء في أعمال توزيع المساعدات على المستحقين، وفقًا لقواعد البيانات المدرجة بإدارة التضامن الاجتماعي بالداخلة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية بقرى مركز الداخلة.