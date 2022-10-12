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قوافل «حياة كريمة» تواصل توزيع المساعدات الغذائية بمحافظات القناة

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محمد أباظة
09:58 ص | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
قافلة «وصل الخير 3»

قافلة «وصل الخير 3»

واصلت قوافل «وصل الخير 3»، التابعة لمؤسسة حياة كريمة فعاليتها بمختلف المحافظات ووصلت إلى «الإسماعيلية، كفر الشيخ، جنوب سيناء، الأقصر» وكذلك أسوان من أقصى الشمال لأقصى الجنوب.

توزيع المساعدات الغذائية على أهالي القرى

وتستهدف قوافل حياة كريمة «وصل الخير 3» توزيع المساعدات الغذائية على أهالي القرى والمحافظات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات حرب أكتوبر، بحسب ما أعلنته مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها على «فيس بوك».

إطلاق قوافل «وصل الخير» بجميع أنحاء الجمهورية

وتواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في إطلاق قوافل «وصل الخير»، بجميع أنحاء الجمهورية، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والارتقاء بمستوى المعيشة في المحافظات النائية والقرى محدودة الخدمات.

وكانت مؤسسة حياة كريمة أطلقت مبادرة «وصل الخير 3» تزامنًا مع احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيد حيث وجهت المؤسسة عدة قوافل محملة بالمساعدات الغذائية البالغة نحو 40 ألف صندوق عبارة عن مواد غذائية، مستهدفة مختلف محافظات مصر، وذلك لتقليل العبء على الأسر البسيطة.

وبدأ الفريق الميداني فعاليات مبادرة «وصل الخير 3» منذ 6 أكتوبر، حتى يوم 13 من أكتوبر الجاري، بحسب ما أعلنته مؤسسة حياة كريمة في بيان لها، إذ تم تخصيص القوافل الأولى المحملة بصناديق المواد الغذائية إلى محافظات القناة «بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، والشرقية»، لارتباط هذه المحافظات بنصر أكتوبر.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.