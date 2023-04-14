مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 22.. أحمد مكي ينجح في إنقاذ المزاريطة

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 22 تعاون بين الكبير أوي وحزلقوم لإنقاذ قرية المزاريطة من الرهان الذي دخله حزلقوم مع منافسه فاروق سماحة، وجمع الكبيرأوي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي فريق كرة قدم، حتى يواجه به فريق فاروق.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 22

ونجح الكبير أوي خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 22 في إنقاذ المزاريطة بعد تكوين فريق جديد، ويظهر خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، هزيمة فريق المزاريطة أمام فريق فاروق، وانضمام هجرس إلى الفريق المنافس.

وأثناء أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 22 خلال المباراة يلقى القبض على الكبير والقطر «مصطفى أبو سريع» بسبب أعمال سرقة، ليعترف القطر بأن الكبير ليس له علاقة بالسرقة، وهو فقط من كان يقوم ذلك.

أحداث من الكبير أوي 7

ونزل حزلقوم إلى المباراة للعب مع فريق المزاريطة ضد فريق فاروق بعد خروج القطر، وبالفعل ينجحوا في هزيمة فاروق وفريقه، وينقذوا القرية ويربح حزلقوم الرهان، خلال مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 22.