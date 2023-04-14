مواعيد وأسعار القطارات الإضافية «تهوية ديناميكية» في عيد الفطر 2023

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن مواعيد وأسعار القطارات ذات التهوية الديناميكية الإضافية في عيد الفطر المبارك 2023، مؤكدة أنه يُجر حالياً الاستعداد الجيد لاستقبال العيد بتجهيز القطارات جيدًا وإجراء الصيانات الأولية، فضلاً عن زيادة منافذ بيع التذاكر، لافته إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر المبارك 2023

وعن مواعيد القطارات ذات التهوية الديناميكية الإضافية في عيد الفطر المبارك 2023، أكدت الهيئة في تقرير لها، أنه يتم تشغيل القطار رقم 2202 على خط «القاهرة / أسوان»، حيث ينطلق من محطة القاهرة الساعة 15:15 يومياً اعتباراً من يوم 16 أبريل حتى يوم 28 أبريل، وتشغيل القطار رقم 2203 على خط «أسوان / القاهرة»، اعتبارًا من يوم 28 أبريل حتى 29 من نفس الشهر، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يومياً.

كما تشمل مواعيد القطارات ذات التهوية الديناميكية الإضافية في عيد الفطر المبارك 2023، تشغيل القطار رقم 2204 على خط «القاهرة / أسوان»، بداية من يوم 17 أبريل حتى 29 من نفس الشهر، وتشغيل القطار رقم 2205 على خط «أسوان / القاهرة»، في الفترة من 17 أبريل حتى يوم 29 من نفس الشهر.

أسعار القطارات في عيد الفطر المبارك 2023

وعن أسعار القطارات ذات التهوية الديناميكية الإضافية في عيد الفطر المبارك 2023، قالت هيئة السكك الحديدية، إن سعر التذكرة من القاهرة إلى الواسطى 20 جنيهًا، والفيوم 25 جنيهًا وبني سويف 25 جنيهًا، ومغاغة 30 جنيهًا وبني مزار 30 جنيهًا، والمنيا 40 جنيهًا وملوي 45 جنيهًا وديروط 45 جنيهًا، والقوصية 50 جنيهًا، وأبوتيج 55 جنيهًا وصدفا 55 جنيهًا وطما 55 جنيهًا، وطهطا 55 جنيهًا.

أيضاً أسعار القطارات في عيد الفطر المبارك 2023 بداية من محطة القاهرة للمراغة 55 جنيهًا وسوهاج 55 جنيهًا والمنشأة 55 جنيهًا وجرجا و60 جنيهًا وفرشوط 60 جنيهًا، ونجع حمادي 65 جنيهًا، ودشنا 65 جنيهًا، وقنا 65 جنيهًا، وقفط 70 جنيهًا، وقوص 70 جنيهًا، والأقصر 70 جنيهًا، وإسنا 75 جنيهًا وإدفو 80 جنيهًا، وكلابشة 85 جنيهًا، وكوم إمبو 85 جنيهًا، ودراو 85 جنيهًا وأسوان 85 جنيهًا.

توجيهات من السكة الحديد للعاملين قبل عيد الفطر

ووجهت السكة الحديد تعليمات مشددة للعاملين قبل عيد الفطر، لضمان تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتضمنت التعليمات ما يلي:

- يجب أن يتسابق العاملون لخدمة جمهور الركاب.

- ضرورة تقديم خدمات مميزة للركاب بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

- يجب أن يكون التعامل مع الراكب في كافة المواقف باحترام تام.

- ضرورة أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقاً لكارت الوصف الوظيفي.

- الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

- العمل على زياد إنتاجية الورش.