يهتم المواطنون وخاصة المغتربون والمقيمون في محافظات أخرى بحكم طبيعة عملهم أو دراستهم بمعرفة مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس باستمرار؛ لتحديد أنسب الطرق وأفضلها بالنسبة لهم من حيث درجة الأمان والسعر، وعدلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد القطارات في رمضان وإضافة المزيد على الخطوط، للتيسير على المواطنين.

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الجمعة 14-4-2023

وتستعرض «الوطن» مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الجمعة 14-4-2023، وفق ما هو معلن من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

مواعيد قطارات التالجو

- قطار تالجو القاهرة - أسوان، قيام الساعة 22.50 ووصول الساعة 10.35.

- قطار تالجو أسوان- القاهرة، قيام الساعة 19.00 ووصول الساعة 6:50.

- قطار تالجو 2024 الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 14.00 ظهرا، ووصول الساعة 16.30 عصرا.

- قطار تالجو القاهرة - إسكندرية، قيام الساعة 8.00 صباحاً ويصل الساعة 10.30

مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة 14-4-2023

- قطار 905 القاهرة - الإسكندرية، قيام الساعة 9.00 صباحاً ووصول الساعة 11.30.

- قطار 916 الاسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 15.00 ووصول الساعة 17.30.

- قطار 3023 ثالثة مكيفة خدمة جديدة، القاهرة - الإسكندرية، قيام الساعة 17:00 ويصل الساعة 19:55.

- قطار 3008 ثالثة مكيفة، الإسكندرية - أسوان، قيام الساعة 05:45 ويصل الساعة 22:35.

- قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 10:00 ووصول الساعة 12:40.

- قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة أسوان - القاهرة، قيام الساعة 04:10 ويصل الساعة 16:40.

- قطار 3008 ثالثة مكيفة، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 5:45.

- قطار 8 روسي تهوية، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 5:10.

مواعيد قطارات الـVIP

- قطار 921 VIP، القاهرة - الإسكندرية، قيام الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00 يصل الإسكندرية الساعة 21:40.

- قطار 906 VIP، الإسكندرية - القاهرة، الساعة 7:30.

- قيام قطار 928 VIP، الإسكندرية - القاهرة، الساعة 3:00.