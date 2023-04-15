يهتم المواطنون بمتابعة مواعيد حركة القطارات ذهابا وإيابًا من القاهرة إلى المحافظات والعكس لارتباطها بطبيعة عملهم أو دراستهم، لا سيما في ظل تعديلها من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر في رمضان وإضافة المزيد على الخطوط، للتيسير على المواطنين.

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم السبت 15-4-2023، وفق ما هو معلن من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

مواعيد قطارات التالجو اليوم السبت 15-4-2023

- قطار تالجو القاهرة - أسوان، قيام الساعة 22.50 ووصول الساعة 10.35.

- قطار تالجو أسوان - القاهرة، قيام الساعة 19.00 ووصول الساعة 6:50.

- قطار تالجو 2024 الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 14.00 ظهرا، ووصول الساعة 16.30 عصرا.

- قطار تالجو القاهرة - إسكندرية، قيام الساعة 8.00 صباحاً ويصل الساعة 10.30.

مواعيد قطارات الصعيد اليوم السبت 15-4-2023

- قطار 905 القاهرة - الإسكندرية، قيام الساعة 9.00 صباحاً ووصول الساعة 11.30.

- قطار 916 الاسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 15.00 ووصول الساعة 17.30.

- قطار 3023 ثالثة مكيفة خدمة جديدة، القاهرة - الإسكندرية، قيام الساعة 17:00 ويصل الساعة 19:55.

- قطار 3008 ثالثة مكيفة، الإسكندرية - أسوان، قيام الساعة 05:45 ويصل الساعة 22:35.

- قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 10:00 ووصول الساعة 12:40.

- قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة أسوان - القاهرة، قيام الساعة 04:10 ويصل الساعة 16:40.

- قطار 3008 ثالثة مكيفة، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 5:45.

- قطار 8 روسي تهوية، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 5:10.

مواعيد قطارات الـVIP اليوم السبت 15- 4- 2023

- قطار 921 VIP، القاهرة - الإسكندرية، قيام الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00 يصل الإسكندرية الساعة 21:40.

- قطار 906 VIP، الإسكندرية - القاهرة، الساعة 7:30.

- قيام قطار 928 VIP، الإسكندرية - القاهرة، الساعة 3:00.