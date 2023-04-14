مواعيد حجز تذاكر القطارات للوجه البحري في عيد الفطر 2023.. 4 تذاكر للفرد

اقترب موعد عيد الفطر المبارك، ويستعد كل مغترب للعودة لاحتفال بعيد الفطر مع أهله، لذلك يبحث الجميع عن مواعيد القطارات في عيد الفطر 2023 خط وجه البحري.

مواعيد القطارات في عيد الفطر 2023 خط وجه بحري

مواعيد القطارات في عيد الفطر 2023 خط وجه بحري ممتدة على مدار اليوم، فضلا عن تنوع نوع القطار مابين قطارات مكيفة وإكسبريس وإسباني وروسي ديناميكي التهوية وعادي وروسي مكيف وقطار خدمة مميزة vip فضل عن قطار التالجو الحديث.

خريطة القطارات في عيد الفطر 2023 خط وجه بحري

تنشر «الوطن» في إطار خدماتها لمتابعيها مواعيد القطارات في عيد الفطر 2023 خط وجه بحري لاختيار الموعد المناسب لكلا مواطن سواء صباحا أو مساء وفقا لهيئة السكك الحديدية:.

-قطار رقم 903 مكيف اتجاه القاهرة - الإسكندرية موعد قيام من محطة القاهرة في تمام الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 905 مكيف اتجاه القاهرة - الإسكندرية مباشرة دون التوقف بمحطات موعد قيام من محطة القاهرة فى تمام الساعة 8.00 صباحا.

- قطار رقم 901 مكيف اتجاه القاهرة - الإسكندرية موعد قيام من محطة القاهرة في تمام الساعة 8.10 صباحا.

- قطار رقم 911 مكيف اتجاه القاهرة- الإسكندرية موعد قيام من محطة القاهرة في تمام الساعة 10.00 صباحا.

- قطار رقم 913 مكيف اتجاه القاهرة - الإسكندرية موعد قيام من محطة القاهرة فى تمام الساعة 12.30 ظهرا.

- قطار رقم 917 مكيف اتجاه القاهرة- الإسكندرية مباشر لمحطة الإسكندرية موعد قيام من محطة القاهرة في تمام الساعة 2.00 ظهرا.

-قطار رقم 919 مكيف اتجاه القاهرة- الإسكندرية موعد قيام من محطة القاهرة فى تمام الساعة 2.25 ظهرا.

-قطار رقم 915 مكيف اتجاه القاهرة - الإسكندرية موعد قيام من محطة القاهرة فى تمام الساعة 3.35 عصرا.

- قطار رقم 921 مكيف اتجاه القاهرة -الإسكندرية موعد قيام من محطة القاهرة فى تمام الساعة 4.10 مساءا.

- قطار رقم 925 مكيف اتجاه القاهرة - الإسكندرية موعد قيام من محطة القاهرة فى تمام الساعة 5.10 مساءا.

- قطار رقم 923 مكيف اتجاه القاهرة - الإسكندرية موعد قيام من محطة القاهرة فى تمام الساعة 6.00 مساءا.

- قطار رقم 927 مكيف اتجاه القاهرة - الإسكندرية، مباشر لمحطة الإسكندرية موعد قيام من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 7.00 مساءا.

- قطار رقم 931 مكيف اتجاه القاهرة - الإسكندرية موعد قيام من محطة القاهرة فى تمام الساعة 8.15 مساءا.

-قطار رقم 1203 روسي مكيف اتجاه القاهرة -الإسكندرية موعد قيام من محطة القاهرة فى تمام الساعة 1.25 ظهرا.

- قطار رقم 23 روسي ديناميكي التهوية اتجاه القاهرة - الإسكندرية موعد قيام من محطة القاهرة فى تمام الساعة 5.20 عصرا.

ضوابط حجز القطارات في عيد الفطر 2023 خط وجه بحري

وحددت هيئة السكك الحديدية ضوابط لحجز قطارات عيد الفطر المبارك، منها الحجز ببطاقة الرقم القومى وعدم إتاحة أكثر من 4 تذاكر لكل بطاقة شخصية، مع الحجز من المحطات الرئيسية، وعدم الحجز بيوم السفر فلابد أن يكون الحجز قبل موعد السفر بـ24 ساعة على الأقل خاصة للمواعيد الإضافية بقطارات عيد الفطر المبارك المتاحة من يوم 16 حتى 29 أبريل الجاري، لاستيعاب زيادة الإقبال على رحلات قطارات السكة الحديد بالأعياد والمناسبات.

إجراءات قبل السفر بعيد الفطر 2023

كما أهابت الهيئة بالمواطنين الحضور لمحطة السفر قبل موعد القطار بوقت كافٍ والتأكد من رقم القطار وموعد الحجز ورقم الرصيف، حتى لا يتسبب ذلك في تكدس داخل محطة السكك الحديدية، والالتزام بالإجراءات الإحترازية بالسفر.