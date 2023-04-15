إصابة سيدتين صدمتهما سيارة مسرعة ببورسعيد.. إحداهما حامل

أصيبت سيدتان إحداهما حامل في الشهر الثامن في الساعة الأولى من صباح اليوم صدمتهما سيارة مسرعة أثناء عبورهما الشارع، بحي المناخ ببورسعيد، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل السيدتين إلى المستشفى

وتلقي اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول سيارة إسعاف إلى مستشفى المبرة، دنيا مصطفي نعيم 23 سنة مصابة بكدمة بالساق والكوع الأيمن ودينا مصطفي نعيم 26 سنة (حامل بالشهر الثامن ) بكدمة بسيطة بالفقرات ويجري تقديم الإسعافات الأولية لهما.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن سيارة «7 راكب5 مسرعة، صدمت سيدتين أثناء عبورهما الطريق أمام مول هوليود بحي المناخ.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارة ونقلها إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.