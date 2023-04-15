ضبط أسلحة وذخائر بقيمة 34 مليون جنيه بحوزة مسجل خطر بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام» من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بسبب ممارسته نشاطا إجراميا في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص متخذاً من دائرة محافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه «بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات».

وأضاف بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن المتهم أودع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 34 مليون جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.