أشهر 5 أماكن بدمياط ظهرت في مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكي «صور»

تتناول أغلب مشاهد مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي العديد من الأماكن الشهيرة في محافظة دمياط، وتحديدًا في مدينة عزبة البرج، المعروفة بالصيد في البحر، الأمر الذي يتماشى مع أحداث المسلسل والذي تدور حول إدارة مركب صيد هربت به حنان «منى زكي»ـ وأصبحت ريس هذا المركب مع طاقم البحارة.

وترصد «الوطن» أبرز الأماكن في دمياط التي جري بها تصوير العديد من أحداث مسلسل تحت الوصاية، وهي كالتالي:

رصيف نهر النيل

وعلى ضفاف نهر النيل في حلقة الأسماك بمنطقة الدبدوبة في عزبة البرج، وقفت الفنانة منى زكي لتبيع الجمبري حصاد رحلة الصيد لأكثر من مرة، وأكثر من مشهد وسط الصيادين الحقيقين في مزاد الأسماك الذي في المعتاد أن يبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة، وهذا ما أكده لـ«الوطن» شريف نصر أحد تجار الأسماك بعزبة البرج.

مصنع للثلج

كما جرى تصوير بعض المشاهد بمصنع القشاوي للثلج والذي يتم فيه تصنيع قوالب الثلج لبيعه للمراكب لحفظ الأسماك في دمياط خلال رحلة الصيد، ووقت المزاد وهو ما جاء بحلقة اليوم أثناء محاولة بيع الجمبري، بعد تدريب منى زكي من تجار الأسماك والصيادين على طريقة البيع واللهجة واللكنة الدمياطية حسب محمد عصعوص أحد تجار الأسماك بعزبة البرج لـ«الوطن» والذي عمل مع طاقم العمل على تصحيح اللكنة، حتى تتناسب مع طبيعة العمل والبيئة المحيطة.

مدرسة العهد الجديد بعزبة البرج

وأبرز المسلسل مدرسة العهد الجديد الابتدائية بعزبة البرج والمطلة على ضفاف نهر النيل بالقرب من حلقة السمك، وجرى تصوير بها أكثر من مشهد، ومحاولات حنان «منى زكي» استكمال أوراق ابنها ياسين لنقله من مدرسة الأنفوشي الابتدائية بالإسكندرية إلى المدرسة دمياط، وحاولت أيضا التحاق طفلتها «فرح» في مرحلة «بيبي كلاس» بالمدرسة.

مركب صيد رزق ياسين بعزبة البرج

وجاءت أغلب مشاهد مسلسل تحت الوصاية داخل مركب صيد اسمه «رزق ياسين» والذي يمتلكه عائله خليل بعزبة البرج، حيث تعلمت الفنانة منى زكي أعمال الصيد، وكيفية ترقيع الكنف وهو نوع من غزل شبك الصيد، وأعمال طرح وشد الغزل.

طابية عرابي

كما جرى تصوير مشهدين بمنطقة طابية عرابي حيث ورش تصنيع وتصيين المراكب واليخوت إذ وقفت الفنانة منى زكي على سلم وفي يدها فرشاة دهان وتقوم بدهان المركب، كما جرى تصوير مشهد وهي تتعرض للتثبيت من أحد قطاعي الطرق تحت عمارة من المساكن الشعبية بذات المنطقة خلف ورش تصنيع المراكب.