مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023، يهتم بها الجمهور، تزامنًا مع تصاعد أحداث العمل بشكل درامي مشوق، وتسليط الضوء على عديد من القضايا المجتمعية الشائكة، لعل أبرزها قانون الوصاية على الأطفال، وما يترتب عنه من مشكلات.

مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي رمضان 2023

للتعرف على مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023، فهو يٌعرض للمرة الأولى على قناة DMC، في تمام الساعة 7:45 مساءً، ثم يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 12:45 صباحًا، و2:15 مساءً، وتأتي الإعادة للمرة الثالثة على شاشة DMC دراما، في تمام الساعة 10:45 مساءً.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

تضمن قصة مسلسل تحت الوصاية عديد من الأحداث الشائكة، ويأتي أهمها تسليط الضور على قانون الوصاية، وتأثيره على أرملة تدعى «حنان» تجسد شخصيتها منى زكي، التي تلقى نفسها وسط معاناة كبيرة بعد وفاة زوجها، بعد أن أصبح حماها واصيًا على أموال طفليها، وهو ما دفعه إلى التحكم بهم ومنع المال عنهم، لتشعر بالعجز نحو عدم تمكنها من توفير نفقات أولادها، وتضطر بيع أثاث منزلها.

لم تكتف «حنان» ببيع أثاث منزلها فقط، بل انتقلت مصطحبة طفليها من الإسكندرية إلى دمياط، وبدأت في إعادة تشغيل مركب الصيد الخاصة بزوجها، لتمهتن الصيد في البحر للمرة الأولى من أجل توفير نفقات أولادها، لكنها تقع فريسة للمعاناة من جديد، بل والتعرض لجشع التجار ومنافستهم غير الشريفة في السوق، ما يزيدها إحباطًا، لكنها تحاول جاهدة التغلب على تلك الظروف القاسية، التي ما تزال تنال منها.