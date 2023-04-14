مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7.. هل سيعرف صاحب الشقة حقيقة منى زكي؟

«لم ترتح في بيتها بين أولادها، وسرعان ما نزلت البحر بمركبها مرة أخرى»، رحلة جديدة خاضتها «حنان» منى زكي في مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7، محاولة البحث عن رزق أولادها، بعدما اشترت لابنها «يس» في الحلقة السابقة التلفزيون الذي يريده، وكذلك سرير جديد حتى ينفرد بغرفته، وعلى الرغم من بساطة البيت إلا أنه وشقيقته يحاولان التعايش معه، لأنهم لا يجدون مأوى غيره في دمياط، أما الفنان رشدي الشامي «عم ربيع» فيستمر في مواقفه الجميلة مع حنان وأولادها.

همة «حنان» في النزول للبحر

عاودة منى زكي أو «حنان» في مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7 الرجوع للبحر مرة أخرى، وذلك بعدما علمت شقيقتها «سناء» أو مها نصار بحقيقة زوجها الذي اتفق مع «صالح» باستدراج شقيقتها وتعذيبها أو حبسها حتى تعيد له المركب بحجة اتهام أختها بدلا منها.

أما حنان فقدت عادت مرة أخرى للبحر مع نفس الصيادين الذين خرجت معهم في الحلقات السابقة، ضمن في أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7، وعلى الرغم من معرفتها بسوء أخلاق «حمدي» أحد الصيادين سيئي الخُلق الذي حاول التقرب منها من قبل كان من بينهم أيضاً هذه المرة، بل إنه لم يكتف بمضايقتها بالحديث لكنه أيضاً بدأ بازعاجها بالنظرات والمعاكسات البذيئة.

إصابة منى زكي في مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7

خلال رحلتها على المركب بين أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7، تعرضت «حنان» لإصابة بالغة بإحدى ساقيها بعدما سقطت فوقها قطعة حديدية بالخطأ في أثناء عملها على متن المركب في اليوم التالي من الصيد، وسرعان ما جرى نقلها إلى المستشفى بعدما نزفت كثيرًا، وخلال تواجدها في المستشفى زارها أحمد خالد صالح، الذي يقوم بدور صاحب الشقة والذي أخذ إليها أطفالها بعدما كانت في خطورة فقدان حياتها ورفضها للمساعدة من صيادين المركب التي لم تعد تثق بهم، وسألها عما إذا كانت أخبرت زوجها لتطمئنه أما، فقالت له ستتصل به لإخباره بحالتها الصحية.