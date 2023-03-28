الخارجية الصينية: أمريكا لم تقدم دليلا على تهديد «تيك توك» للأمن القومي

قالت الخارجية الصينية، منذ قليل، إن الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل يثبت أن «تيك توك» يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، بحسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وأضافت الخارجية الصينية: «نعارض تعميم مفهوم الأمن القومي، وندعو لتوفير بيئة أعمال عادلة للشركات الأجنبية».

حظر تطبيق «تيك توك» في عدد من الدول

وأعلن بعض الدول من بينها أمريكا وكندا من تطبيق «تيك توك»، وجود مخاوف لديها بشأن حماية البيانات، وقررت الحكومة الكندية حظر تطبيق «تيك توك»، على كل هواتفها وأجهزتها على خطى أمريكا، إذ أمهل البيت الأبيض الهيئات الحكومية، 30 يومًا، للتأكد من عدم وجود التطبيق على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية.

جاء حظر تطبيق «تيك توك» في أمريكا وكندا، بسبب مخاوف من التطبيق المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، بشأن مدى وصول بكين، إلى بيانات المستخدمين.