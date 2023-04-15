مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث على طريق الإسماعيلية الصحراوي 

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين، جراء تصادم سيارة ميكروباص مع حاجز خرساني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ميكروباص تحمل لوحات رقم «ر ف أ 4819» قرب محطة تحصيل الرسوم اتجاه القاهرة.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، فيما تحركت سيارتي إسعاف بمرفق الشرقية للمعاونة في نقل المصابين إلى المستشفيات المختلفة.

وقالت مصادر طبية أن الإصابات اختلفت بين كسور مختلفة في أنحاء الجسم وكدمات وسحجات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج لحالتين، واشتباه نزيف داخلي.

وأضافت المصادر الطبية في تصريحات للوطن أنه تم نقل 4 مصابين الي مجمع الإسماعيلية الطبي و3 مصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ ونقل مصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان بسيارات إسعاف الشرقية.

وفاة شخص في مكان الحادث

وقالت المصادر إن حادث الإسماعيلية أسفر عن وفاة صبري السيد إبراهيم 45 سنة مقيم في مدينة العاشر من رمضان، فيما تحفظت الشرطة علي الجثمان لحين انتهاء المعاينة ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.