موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جميع المحافظات.. الإسكندرية 5:52 صباحا

أيام قليلة ويحتفل المسلمون في محافظات مصر بعيد الفطر المبارك، بعد صيام وقيام نحو 30 يوما متواصلة بشهررمضان، ويبحث الملايين عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جميع المحافظات 21 أبريل، والذي سيكون الجمعة القادمة، بحسب ما حددته هيئة المساحة المصرية.

وحددت هيئة المساحة المصرية لكل محافظات مصر والمدن الكبرى التابعة لها، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جميع المحافظات 21 أبريل، موضحة أن هناك اختلاف في الموعد من محافظة لأخرى بعدة دقائق قليلة، بعدما أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا يوم الجمعة المقبل 21 أبريل.

صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات مصر

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جميع المحافظات 21 أبريل كالتالي:

-صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة القاهرة الساعة 5:48 صباحًا.

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الجيزة الساعة 5:47 صباحا.

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة القليوبية الساعة 5:48 صباحا.

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الإسكندرية الساعة 5:52 صباحا.

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة بورسعيد الساعة 5:42 صباحا.

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة كفر الشيخ الساعة 5:47 صباحا.

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة المنوفية الساعة 5:50 صباحا

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة مرسى مطروح الساعة 6:02 صباحا.

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الإسماعيلية الساعة 5:42 صباحا.

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة دمياط الساعة 5:43 صباحا.

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة السويس الساعة 5:42 صباحا.

- صلاة عيد الفطر 2023 في الدقهلية الساعة 5:46 صباحا.

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الشرقية الساعة 5:30 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظات الصعيد

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الفيوم الساعة 5:51 صباحا.

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة بني سويف الساعة 5:50 صباحا.

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة المنيا الساعة 5:52 صباحا.

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة أسيوط الساعة 5:52صباحا.

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة قنا الساعة 5:47 صباحا.

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الوادي الجديد الساعة 6:04 صباحًا.

-صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة سوهاج الساعة 5:50 صباحا.

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة قنا الساعة 5:46 صباحا.

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الأقصر الساعة 5:47 صباحا.

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة أسوان 5:48 صباحا.

- صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة البحر الأحمرالساعة 5:40 صباحا.

- صلاة عيد الفطر 2023 في شلاتين الساعة 5:37 صباحا.

البحوث الفلكية: الخميس آخر أيام شهر رمضان

وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن هلال شهر شوال سوف يولد عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحا بتوقيت محافظة القاهرة، يوم الخميس 29 من رمضان، ومن المقرر أن يكون الجمعة 21 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2023.

صلاة عيد الفطر المبارك في الساحات والمساجد

وقالت وزارة الأوقاف المصرية، في بيان لها، إن صلاة عيد الفطر المبارك 2023 ستكون في الساحات والمساجد الكبرى والمساجد التي بها خطيب.