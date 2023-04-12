موعد صلاة عيد الفطر 2023 في أبو ظبي.. الإمارات تستعد للاحتفال

تصدرت التساؤلات عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اهتمام الكثير عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ اقترب شهر رمضان المبارك على الانتهاء، وبدأت استعدادات دولة الإمارات لصلاة عيد الفطر بمجموعة من الإجراءات المهمة.

استعدادات دولة الإمارات بقدوم عيد الفطر المبارك

ومع اقتراب موعد صلاة عيد الفطر 2023 في أبو ظبي، يبدأ المواطنون الاحتفال من خلال أداء طقوس العيد وعاداته ذات النكهة الخاصة التي تمير بها الشعب الإماراتي، إذ تعم فرحة عيد الفطر كافة أحياء الدولة وتتجلى بابتسامات الأطفال وتبادل التهاني والزيارات بين الأهالي والجيران، وتتعدد مظاهر فرحة العيد أيضا فى تلك «العيدية» التي تُمنح للاطفال عند زيارة الأهالي داخل منازلهم، يذهبون بها إلى السوق لشراء الحلوى أو الملابس الجديدة أو بعض الألعاب، بحسب صحيفة «البيان» الإماراتية.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في أبو ظبي

وتعتبر معرفة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في أبو ظبي، أمر مهم يبحث عنه الشعب الإماراتي من أجل أداء تلك الطقوس المقدسة خلال اول أيام عيد الفطر المبارك، الذي يوافق فلكيا يوم الجمعة الموافق 21 من أبريل الجاري في تمام الساعه 6.02 صباحاً، بتوقيت أبو ظبي.

صرف رواتب الموظفين قبل موعدها

في سياق منفصل، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك صرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 17 إبريل الجاري، بحسب وسائل الاعلام الاماراتية.