أوكرانيا تهاجم دونيتسك بـ100 قذيفة

تواصلت أزمة أوكرانيا التي دخلت شهرها الثاني بعد العام الاول من اندلاعها في 24 فبراير 2022، ما بين شد وجذب من الأطراف، فيما يشن الجانبان قصف متبادل واتهامات بالمسؤولية عن اندجلاع الأزمة.

ونرصد أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الساعات الـ24 الماضية. وشنت أوكرانيا، 23 هجومًا على أراضي مقاطعة دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت قواتها 108 قذيفة من الصواريخ الموجهة ذاتياً والمدفعية عيار 155 و152 ملم، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين، وإصابة 11 مدنيًا آخرين.

وفي وقت لاحق، سجل مكتب تمثيل مقاطعة دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، قصف أوكراني على بلدة ياسينوفاتايا، باستخدام 6 قذائف من عيار 155 ملم.

بدورها، قالت وثائق عسكرية أمريكية مسربة، إن مقاتلات حربية روسية اعترضت بين أواخر سبتمبر فبراير الماضيين، 6 رحلات استطلاعية على الأقل من دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز» البريطانية.

التحضير لإرسال شحنة حبوب عبر ميناء ماريوبول البحري

من جانبه، أشار القائم بأعمال الرئيس دينيس بوشيلين، إلى التحضير لإرسال أول شحنة حبوب عبر الميناء البحري في ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا.

وأضاف بوشيلين، في مقطع فيديو عبر تليجرام، إن سيكون هناك قدرة خلال أسبوع إلى أسبوعين، على توريد أولى شحنات الحبوب عبر الميناء التجاري البحري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي «كييف»، قال وزير الخارجية، دميتري كوليبا، إن أوكرانيا لن تكون راضية عن أي قرار آخر لقمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» المقررة في 11-12 يوليو المقبل بعاصمة ليتوانيا فيلنيوس باستثناء الدعوة للانضمام إلى التكتل، مشيرا في بث مباشر على حسابه بـ «إنستجرام»، إن بلاده لن تتخذ أي قرارات بديلة.