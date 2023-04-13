«كييف» تدعو الناتو لتأمين البحر الأسود ودمج الدفاعات الأوكرانية

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، إنه ينبغي على حلف شمال الأطلسي أن يضطلع بدور أكبر من أجل الأمن في البحر الأسود، وأن يدمج الدفاعات الجوية والصاروخية الأوكرانية مع تلك التابعة لأعضاء الحلف، وذلك بحسب وكالة «رويترز».

البحر الأسود له دور أساسي في تحقيق السلام

وأضاف كوليبا، متحدثا عبر رابط فيديو في مؤتمر عن الأمن في البحر الأسود تستضيفه بوخارست: «البحر الأسود له دور أساسي في تحقيق السلام والمضي نحو المستقبل في أوروبا كلها»، وأضاف «للأسف، ما يحدث الآن هو مثال على السرعة التي يمكن أن تتدهور بها الأمور في حال تجاهل التهديدات، لقد حان الوقت لتحويل البحر الأسود إلى ما صار عليه بحر البلطيق، ليكون بحرا لحلف الناتو». وتابع كوليبا: «نحتاج إلى معالجة المشكلة المشتركة معا.. على سبيل المثال، أؤيد فكرة الخبراء بدمج أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الأوكرانية مع تلك التابعة لأعضاء حلف الناتو في بحر البلطيق والبحر الأسود».

قمة الناتو المقبلة فرصة لأوكرانيا

وأوضح كوليبا أن قمة حلف الأطلسي المرتقبة في ليتوانيا تمثل فرصة للمضي قدما في مساعي أوكرانيا منذ فترة طويلة للانضمام إلى الحلف لإظهار أن الباب ليس مفتوحا فحسب، بل إن هناك خطة واضحة حول موعد وكيفية انضمام أوكرانيا.

وصار البحر الأسود والساحل الأوكراني المطل عليه شاهدين رئيسيين على تداعيات الأزمة بين البلدين، حيث تعتمد كل من موسكو وكييف على البحر الأسود في التصدير، بما في ذلك إرسال الإمدادات لأسواق الحبوب العالمية، وهدد ت الازمة بين روسيا وأوكرانيا بالتسبب في مشكلة عالمية في نقص الحبوب، العام الماضي، قبل أن تتوسط الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق لإبقاء الموانئ مفتوحة، وفي الشمال الأوروبي، أعيد رسم الخريطة الأمنية حول بحر البلطيق خلال العام الماضي عبر قرار فنلندا والسويد التقدم بطلب للانضمام إلى حلف الناتو، لتصبح روسيا قريبا الدولة الوحيدة المطلة على بحر البلطيق التي لا تنتمي للحلف.