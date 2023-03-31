مسؤول أوكراني: إعادة ترميم مدينة «ماريوبول» يستغرق 20 عاما

قال عمدة مدينة «ماريوبول» فاديم بويشينكو، إن إعادة ترميم وإحياء المدينة سيستغرق حوالي 20 عامًا، مشيرا إلى تدمير القوات الروسية 50% من المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأعلن مستشار أوكراني، أن بلاده تسيطرعلى ثلث «باخموت» الواقعة في شرق أوكرانيا، ونفى مستشار الرئاسة الأوكرانية سيرجي ليشتشنكو، في مؤتمر صحفي بثه حساب الرئاسة على «تليجرام»، محاصرة القوات الروسية المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وزارة الدفاع الروسية توسع نقاط الاختيار

من جانبها، قالت مديرية التنظيم والتحشيد التابعة للأركان العامة الروسية، إن عدد الراغبين في الانضمام إلى الخدمة العسكرية عن طريق التعاقد زاد بشكل كبير، مشيرة على لسان المتحدث باسمها، فلاديمير تسيمليانسكي، إلى توسيع وزارة الدفاع شبكة نقاط الاختيار في الخدمة العسكرية تحت العقد وزيادة عدد المدربين للعمل مع المرشحين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

اليابان تمنع تصدير ألعاب الأطفال إلى روسيا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاقتصاد اليابانية اليوم الجمعة، عن قائمة جديدة للمنتجات يُمنع تصديرها إلى روسيا، شملت ألعاب ودراجات الأطفال، مضيفة في بيان أن الإجراءات تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 7 أبريل المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وشملت القائمة الممنوعة تصديرها إلى روسيا، معدات البناء بما في ذلك الحفارات الهيدروليكية والجرافات، ومحركات الطائرات والسفن، والأجهزة الإلكترونية للملاحة وراديو الطيران ومركبات الفضاء وقطع الغيار لها، والطائرات بدون طيار، والأجهزة البصرية والتصويرية والفولاذ ومنتجات الصلب والألومنيوم.