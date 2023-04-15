ناقد فني يشيد بدور حمزة العيلي في مسلسل رسالة الإمام: أفضل ممثلي جيله

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بدور الفنان حمزة العيلي في مسلسل رسالة الإمام.

وكتب محمود عبدالشكور قائلا: حمزة العيلي في دور السُرّي بن الحكم في حلقات رسالة الإمام يؤكد من جديد أنه من أفضل ممثلي جيله، ويبدو على مستوى ثقل الشخصية، التي تبطن أكثر مما تظهر، والتي تمتلك قدرة كبيرة على ضبط انفعالاتها، وتصبر بذكاء لتحقيق أهدافها».

وتابع: «يترجم العيلي كل ذلك بهذا الوجه/ القناع، الذي يستحيل أن تعرف ما يفكر فيه، وبالصوت الهادئ، وبلغة الجسد التي تقول في كل مشهد أنه كالشجرة الراسخة، التي لا يؤثر فيها هبوب الرياح».

وأضاف: «مشاهد العيلي مع نضال الشافعي، الذي يقدم أيضا دورا مميزا للغاية، من أفضل مشاهد المسلسل، ولكن هذا القناع الصارم، وتلك النظرة التي تحاكي نظرة الصقر، تلينان فقط مع لقاءاته القليلة مع حُسن أروى جودة، هي الوحيدة التي ترى ضعفه، وهي الوحيدة التي تلين معها تلك الصخرة، ولكن بقدر محسوب».

واختتم: «للمخرج الليث حجو دور كبير بالتأكيد في أن يكون مفتاح أداء الشخصية على هذا النحو المتقن الهادئ، وفي أن يكون أداء الممثلين عموما في المسلسل بهذه الدرجة من التميز».