مسلسل ضرب نار الحلقة 23.. ماجد المصري يفاجئ «أدهم» و«يمنى» في بيته

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 23 بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي أحداثا شيقة ومتسارعة، حيث فاجئ «زيدان»، الذي يقوم بدوره الفنان ماجد المصري «أدهم» و«يمنى» في بيته، ما أثار فزعهما.

ضرب نار الحلقة 23

ونشرت سينرجي عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، فيديو من مسلسل ضرب نار الحلقة 23 بعنوان: «زيدان طب على أدهم ويمنى فى بيت أدهم.. شوف إيه اللى حصل».

ومن بين القنوات الناقلة لـ مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.\0موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON، الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، بينما تعرض الحلقة الأصلية في العاشرة مساء.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.