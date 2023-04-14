مسلسل ضرب نار الحلقة 23.. ماجد المصري ينتقم من «يمنى» و«أدهم»

مفاجآت عديدة شهدها مسلسل ضرب نار في الحلقة 23 بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وماجد المصري، والذي يعرض على قناة ON.

مسلسل ضرب نار الحلقة 23

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 23 بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي أحداثا شيقة ومتسارعة، حيث فاجأ «زيدان»، الذي يقوم بدوره الفنان ماجد المصري «أدهم» و«يمنى» في بيته، ما أثار فزعهما.

ونشرت سينرجي عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، فيديو من مسلسل ضرب نار الحلقة 23 بعنوان: «زيدان طب على أدهم ويمنى فى بيت أدهم.. شوف إيه اللى حصل».

زيدان يكتشف خيانة يمنى

كما شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 23 اكتشاف «زيدان» الذي يقوم بدوره الفنان ماجد المصري بخيانة «يمنى» مع «أدهم»، حيث هدده بإطلاق النار عليه إلا أنه تراجع في النهاية، ثم قرر الانتقام منهما فيما بعد حيث استدرجهما في الصحراء وقتلهما رميا بالرصاص ودفنهما.

ونشرت سينرجى عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، فيديو من مسلسل ضرب نار الحلثة 23 بعنوان: «زيدان عرف أن يمنى بتخونه مع أدهم.. مش هتتخيل رد فعله كان إيه».

ومن بين القنوات الناقلة لـ مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.\0موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

موعد إعادة مسلسل ضرب نار

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON، الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، بينما تعرض الحلقة الأصلية في العاشرة مساء.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.