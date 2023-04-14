مسلسل ضرب نار الحلقة 23.. ماجد المصري يكتشف خيانة يمنى

أحداث مثيرة شهدها مسلسل ضرب نار في الحلقة 23 بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، والمذاع على شاشة قناة ON، إذ اكتشف «زيدان» الذي يقوم بدوره الفنان ماجد المصري خيانة «يمنى» مع «أدهم»، حيث هدده بإطلاق النار عليه إلا أنه تراجع في النهاية.

مسلسل ضرب نار الحلقة 23

ونشرت سينرجي عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، فيديو من مسلسل ضرب نار الحلقة 23 بعنوان: «زيدان عرف أن يمنى بتخونه مع أدهم.. مش هتتخيل رد فعله كان إيه».

ومن بين القنوات الناقلة لـ مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد مسلسل ضرب نار

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON، الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، بينما تعرض الحلقة الأصلية في العاشرة مساء.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.