مسلسل ضرب نار.. هل تفضح مهرة يمنى وتخبر زيدان بخيانتها له مع أدهم؟

قبل انطلاق مسلسل ضرب نار الحلقة 23، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، شهدت الحلقة الثانية والعشرين التي عرضت أمس، أحداثا مثيرة، حيث حاولت سحر أن تبتز صديقتها السابقة، إذ طلبت منها المال مقابل عدم البوح بسرها وهو إخبار جابر بأن لديه ابن من مهرة، والذي جرى كتابته إلى زيدان.

مسلسل ضرب نار

في الحلقة الثانية والعشرين من المسلسل، شاهدت مهرة يمنى «هدى الإتربي»، زوجة زيدان الأولى مع أدهم «ماجد المصري»، والتقطت صورة لهما، فهل تفضحها وتخبر زيدان بما رأت أم تبتزها وتطلب منها ما تريد مثل الابتعاد عن زيدان وطلب الطلاق منه؟

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

ومن بين القنوات الناقلة لـ مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON، الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، بينما تعرض الحلقة الأصلية في العاشرة مساء.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.