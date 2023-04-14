مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23.. أمير كرارة يبدأ في تحقيق حلمه

أحداث شيقة ومفارقات غريبة تضمنتها الحلقة 23 من مسلسل سوق الكانتو حيث شهد حوارا بين راوية، والتي تؤدي دورها الفنانة مي عز الدين، وطه القماش والذي يؤدي دوره الفنان أمير كرارة.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23

وشهد الحوار بين راوية وطه القماش في خلال أحداث مسلسل سوق الكانتو في الحلقة 23 تأييد راوية لما قاله طه القماش عن رشاد، حيث قالت له: «على فكرة طلع معاك حق فى كل كلمة قولتها عن رشاد، مكنتش متخيلة إنه يطلع بالشر دا، كنت فاكراك بتبالغ لما قولت إنه لو مسك السوق هيبهدل الناس، وأنا قررت مبعش نصيبى فى أرض السوق».

ليعقب طه: «فكرتي في اللى قولتلك عليه»، لترد: «قررت إنه محدش فينا يكذب على التانى، وهبقى معاك فى كل خطوة، محدش هيعمل حاجة من غير التانى».

ليتابع طه: «طب نقول مبروك»، لتعقب راوية: «نقول مبروك هنخاف يعنى».

كما شهد مسلسل سوق الكانتو في الحلقة 23 صدمة طه القماش، الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة بعد إخبار عمه له، بأن عائشة شقيقته حصلت منه على أموال.

وشهد أيضا معاتبة طه لشقيقته عائشة، قائلا: «انتى عايزة إيه، أنا قصرت معاكى عشان تصغرينى قدام الخلق وتخلى عنينا فى الأرض، أنا عملت كل ده عشان مانمدش إدينا لحد، الرجالة اللى بتجيب الحق، مش رايحة تمدى إيدك للراجل اللى طردنا وييجى يعايرنا».

أمير كرارة يبدأ في تحقيق حلمه

شهد مسلسل سوق الكانتو في الحلقة 23 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، استعداد طه القماش، والذى يؤدى دوره الفنان أمير كرارة، بالبدء فى تحقيق حلمه بعمل ورشة للملابس.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23 شهدت أيضا تقسيم طه القماش المكان إلى مكان لعمل حوض ومكان للمكواة ومكان لماكينات الخياطة ومكان للمخزن للقماش ومخزن لخروج البضاعة، معقبا: «هسمى حلمى المطبخ».