مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23.. مي عز الدين تقرر عدم بيع نصيبها في الأرض

شهد مسلسل سوق الكانتو في الحلقة 23 بطولة أمير كرارة ومي عزالدين، حوارا بين راوية، والتي تؤدي دورها الفنانة مي عز الدين، وطه القماش والذي يؤدي دوره الفنان أمير كرارة.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23

وشهد الحوار بين راوية وطه القماش في خلال أحداث مسلسل سوق الكانتو في الحلقة 23 تأييد راوية لما قاله طه القماش عن رشاد، حيث قالت له: «على فكرة طلع معاك حق فى كل كلمة قولتها عن رشاد، مكنتش متخيلة إنه يطلع بالشر دا، كنت فاكراك بتبالغ لما قولت إنه لو مسك السوق هيبهدل الناس، وأنا قررت مبعش نصيبى فى أرض السوق».

ليعقب طه: «فكرتي في اللى قولتلك عليه»، لترد: «قررت إنه محدش فينا يكذب على التانى، وهبقى معاك فى كل خطوة، محدش هيعمل حاجة من غير التانى».

ليتابع طه: «طب نقول مبروك»، لتعقب راوية: «نقول مبروك هنخاف يعنى».

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 23 من مسلسل سوق الكانتو، خاصة بعد استقبال والدة صالح لابنها بعد غياب طويل، وتعبيرها عن فرحتها بعودته من جديد، كما يقابل عائشة أخته.