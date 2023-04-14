سوق الكانتو الحلقة 23.. أمير كرارة يعاتب شقيقته بعد حصولها على أموال من عمه

شهد مسلسل سوق الكانتو في الحلقة 23 صدمة طه القماش، الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة بعد إخبار عمه له، بأن عائشة شقيقته حصلت منه على أموال.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23 شهد أيضا معاتبة طه لشقيقته عائشة، قائلا: «انتى عايزة إيه، أنا قصرت معاكى عشان تصغرينى قدام الخلق وتخلى عنينا فى الأرض، أنا عملت كل ده عشان مانمدش إدينا لحد، الرجالة اللى بتجيب الحق، مش رايحة تمدى إيدك للراجل اللى طردنا وييجى يعايرنا».

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 23 من مسلسل سوق الكانتو، خاصة بعد استقبال والدة صالح لابنها بعد غياب طويل، وتعبيرها عن فرحتها بعودته من جديد، كما يقابل عائشة أخته.