مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23.. أمير كرارة يحقق حلمه بعمل ورشة للملابس

شهد مسلسل سوق الكانتو في الحلقة 23 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، استعداد طه القماش، والذى يؤدى دوره الفنان أمير كرارة، بالبدء فى تحقيق حلمه بعمل ورشة للملابس.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23 شهدت أيضا تقسيم طه القماش المكان إلى مكان لعمل حوض ومكان للمكواة ومكان لماكينات الخياطة ومكان للمخزن للقماش ومخزن لخروج البضاعة، معقبا: «هسمى حلمى المطبخ».

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الجمعة الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 23 من مسلسل سوق الكانتو، خاصة بعد استقبال والدة صالح لابنها بعد غياب طويل، وتعبيرها عن فرحتها بعودته من جديد، كما يقابل عائشة أخته.