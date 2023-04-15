حبس شخص قتل جاره بآلة حادة في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت بحبس قاتل جاره 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد الاعتداء عليه بآلة حادة في مشاجرة نشبت بينهما.

واستمعت جهات التحقيق في مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، الي اقوال المتهم بعد القبض عليه والتحفظ علي السلاح المستخدم في الواقعة وشهود العيان من الجيران حول الواقعة.

وطلبت جهات التحقيق من ضباط المباحث الجنائية سرعة إنهاء التحريات حول الواقعة والتأكد من وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه وأسبابها وتفريغ أي كاميرات في مكان الحادث.

القبض على المتهم

وكانت قد نجحت وحدة مباحث مركز القنطرة غرب في القبض علي المتهم بارتكاب الجريمة والتحفظ علي الآلة الحادة المستخدمة في الاعتداء علي المجني عليه والتسبب في وفاته في الحال.

كما فرضت الشرطة كردون أمني حول مكان الواقعة لمنع أي مناوشات قد تحدث بين العائلتين بسبب الواقعة، بعد مقتل المجني عليه أمام منزله.

التصريح بدفن المجني عليه

وكانت قد أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بدفن جثمان شاب توفي علي يد جاره في مشاجرة نشبت بمركز ومدينة القنطرة غرب مساء أمس الجمعة أمام منزل المجني عليه بسبب خلافات بينهما.

و انتدبت جهات التحقيق في الساعات الأولي من صباح اليوم الطبيب الشرعي لفحص الجثمان بعد التحفظ عليه في مشرحة مستشفى أبو خليفة للطوارئ لبيان ما به من إصابات وانهاء تقرير الصفة التشريحية للجثمان.