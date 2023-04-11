مصرع شاب وإصابة شقيقه في تصادم سيارة نقل و«توك توك» بالمنوفية

شهد طريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي حادث تصادم بين سيارة نقل و«توك توك» يسير بشكل مخالف، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر، وتم الدفع بسيارتي إسعاف، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثمان إلى المشرحة ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع شاب وإصابة شقيقه

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز بركة السبع، تبين مصرع شاب يدعى «ي.م» وإصابة شقيقه «ي.م» في الحادث، وتبين أنهما كانا يركبان «توك توك» ويسير على الطريق الزراعي بالقرب من قرية الشهيد فكري، ووقع اصطدام مع سيارة نقل، وتم الدفع بسيارات إسعاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدير الأمن يتلقي إخطار من مأمور بركة السبع بالواقعة

وتلقى حازم عبدالحميد مدير أمن المنوفية أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد مصرع شاب على طريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي وإصابة شقيقة، إثر اصطدام سيارة نقل بـ«توك توك» بدائرة المركز، حيث تم الدفع بقوة أمنية إلي مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.