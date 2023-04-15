جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني ببورسعيد 

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني، بعد اعتماده من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ويبدأ أول امتحان 15 مايو المقبل وينتهي في 22 من الشهر ذاته.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة بورسعيد

وقالت هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، إن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة بورسعيد تبدأ يوم الاثنين 15 مايو، ويأتي الجدول كالتالي:

- الاثنين 15 مايو: العلوم، ساعتان، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ساعة واحدة.

- الثلاثاء 16 مايو: الجبر والإحصاء، ساعتان، والتربية الدينية، ساعة ونصف.

- الأربعاء 18 مايو: الهندسة، ساعتان، والتربية الفنية، ساعتان.

- الخميس 18 مايو: اللغة الأجنبية، ساعتان، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية، ساعة واحدة.

- السبت 20 مايو: اللغة العربية، ساعتان.

- الاثنين 22 مايو: الدراسات الاجتماعية، ساعتان.

إجراءات في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد في بيان لها، على إجراءات في امتحانات الشهادة الإعدادية يتم تطبيقها داخل اللجان وهي كالتالي:

- تراعى الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب.

- زمن الامتحان للطلاب المدمجين هو نفس زمن الطلاب العاديين.

- يعفى طلاب المنازل من أداء الامتحان في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية الأخرى.

- ترسل أوراق الإجابة لامتحان المستوى الرفيع إلى لجنة النظام والمراقبة.

- توفير وسائل الراحة للطلاب خلال انعقاد الامتحانات وحتى الانتهاء منها.