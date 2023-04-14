استعدت مديرية التربية والتعليم بمطروح لامتحانات نهاية العام الدراسي 2022/ 2023 وذلك للشهادة الإعدادية، حيث اعتماد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2023 الترم الثاني.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2023 الترم الثاني

ويأتي جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2023 الترم الثاني رسمي وخاص ولغات وعربي كالتالي:-

- مستوى رفيع اللغة الانجليزية يوم السبت 29 - 4- 2023.

- مستوى رفيع اللغة الفرنسية يوم الأحد 30 - 4- 2023.

- اللغة العربية والخط والإملاء يوم السبت 20 - 5 - 2023.

- الهندسة والتربية الفنية يوم الأحد 21 - 5 - 2023.

- العلوم يوم الإثنين 22 - 5 - 2023.

- الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الثلاثاء 23 - 5 - 2023.

- اللغة الانجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الأربعاء 24 - 5 - 2023.

الدراسات الاجتماعية يوم الخميس 25 - 5 - 2023.

إجراءات داخل اللجان

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إنه عقب اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2023 الترم الثاني، هناك إجراءات في الامتحانات لابد من تطبيقها خلال فترة انعقادها في جميع اللجان الامتحانية بنطاق المحافظة، وهي كالتالي:-

- تراعى الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب.

- زمن الامتحان للطلاب المدمجين هو نفس زمن الطلاب العاديين.

- يعفي طلاب المنازل من أداء الامتحان في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية الأخري.

- ترسل أوراق الإجابة لامتحان المستوى الرفيع إلى لجنة النظام والمراقبة.

امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2023 الترم الثاني تبدأ 29 أبريل

وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية والموجهين العموم ومديري المراحل بمشاركة مدير عام التعليم الإعدادي بالمديرية تامر عزت ومدير عام الشئون التنفيذية هدي إبراهيم ومدير إدارة شئون الطلبة رحاب الصايم، ووكيل المديرية إسماعيل جاتو للتأكيد علي جاهزية جميع اللجان في الإدارات التعليمية من مدينة الحمام شرقا وحتي مدينة السلوم غرباء وسيوة جنوبا، ومراجعة جميع اللجان وتوفير وسائل الراحة للطلاب خلال انعقادها وحتى الانتهاء منها مع توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، مع متابعة دورات المياه ونظافتها مع مديري المدارس المنعقدة بها اللجان.