أول تعليق لرئيس الوزراء الياباني بعد الانفجار: اعتذر عن الإزعاج

اعتذر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم السبت، عن الإزعاج الناجم عن الحادث إلقاء شخص قنبلة دخانية ومن ثم تلاه انفجار بالقرب من ميناء مدينة «واكاياما» حيث كان يستعد لإلقاء خطاب.

رئيس الوزراء الياباني يصل محطة

وقالت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وصل إلى محطة قطار واكاياما وألقى كلمة عامة، معتذرا عن الإزعاج الناجم عن الواقعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وشدد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، على أن بلاده تمر بمرحلة مهمة من الانتخابات المحلية، مشيرًا إلى ضرورة العمل المشترك لجميع المعنيين.

وكانت مصادر في الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الياباني الحاكم، قالت في وقت سابق، إن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا قرر الظهور 3 مرات: واحدة في واكاياما واثنتان في تشيبا.

وفي وقت سابق، قال شهود عيان لقناة «إن أتش كيه» اليابانية، إن شاب ألقى جسمًا أسطوانيًا أسود اللون عند ظهور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لإلقاء خطاب في ختام زيارته إلى محافظة واكاياما غرب البلاد.

وبعد ثوان قليلة وقع انفجار ودخان، فيما تم إجلاء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بعد سماع دوي انفجار تلاه تصاعد للدخان، فيما اعتقلت السلطات، ملقى الجسم الأسطواني «قنبلة دخانية».