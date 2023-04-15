مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة التاسعة على dmc والحياة

استطاعت حلقة أمس من مسلسل كشف مستعجل، أنّ تنال إعجاب الجمهور المصري والعربي، بعد أن نفذ الدكتور سهام أبو الرجال ويجسد دوره محمد عبد الرحمن، الخطة التي رتبها يوسف ويلعب دوره مصطفى خاطر، بمحاولة إقناع والدته، ترك شقتها لتذهب مع «سهام» إلى شقته بالمريوطية، لتكون بعيدة عن مودي الجزاز ويؤدي دوره الفنان محمد لطفي، الذي يحاول الضغط بها على يوسف لتنفيذ جرائمه، على غفلة من أمرها، فهي لا تعلم الجرائم التي يرتكبها ابنها، وتتعامل مع الجزاز بتلقائية.

وينتظر الجمهور اليوم، متابعة أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل كشف مستعجل على dmc والحياة، التي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، واستطاع جذب الأسر المصرية لمتابعته منذ عرض الحلقة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة التاسعة على الحياة وdmc

وجاءت مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل، بحسب الخريطة البرامجية لقنوات الحياة وdmc، كالتالي:

- الساعة 11:30 مساءً يوميًا، العرض الأول على قناة DMC.

- الساعة 8.30 صباحًا يُعاد عرض المسلسل على dmc.

- الساعة 9:30 مساءً يُعرض كشف مستعجل عبر قناة الحياة.

- الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 مساءً، يُعاد عرضه على قناة الحياة.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

ويأتي مسلسل كشف مستعجل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري، وبطولة مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهنادي مهنا.

كشف مستعجل على منصة watch it

متابعة مسلسل كشف مستعجل، لا تقتصر على القنوات التليفزيونية فقط، بل يمكن متابعته عبر منصة watch it، التي عرضت حلقاته منذ أول رمضان دون فواصل إعلانية، ما رفع نسبة المشاهدة اليومية له عبر المنصة الأشهر في مصر الوطن العربي.