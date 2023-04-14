ملخص الحلقة 8 من مسلسل كشف مستعجل.. هل يستعيد «الدكتور سهام» عيادته؟

أحداث شيقة ومفارقات غريبة تضمنتها الحلقة 8 من مسلسل كشف مستعجل، إذ ردت «لي لي» التي تؤدي دورها الفنانة إلهام وجدي، زوجه الدكتور سهام، الذي يجسده الفنان محمد عبد الرحمن، حق «أم مجدي» التي استعانت بها بعد تعرضها للاعتداء من قبل زوجها وطردها من الشقة، فأجبرته على التوقيع على إيصالات أمانة ورد الشقة لزوجته وطرده هو منها.

وتلقت عاليا، التي تجسد دورها الفنان هنادي مهنا، عرض لإحياء حفل زفاف بـ15 ألف جنيه، ودعت خطيبها يوسف الذي يؤدي دوره الفنان مصطفى خاطر، لحضوره معها، ودخلت في وصلة غناء مهرجانات شعبية وسط إعجاب شديد من جميع الحضور، وتبادل صورها وفيدوهات خاصة أزعجت خطيبها، وجعلته يتعدى على بعض الحضور ممن تجاوزوا في حقه.

ورغم جرائم يوسف العديدة التي ارتكبها، إلا أن وجوده بالفرح تسبب في منع جريمة محققة، حيث أراد أحد المعازيم قتل العريس، بحجة أن العروسة كانت خطيبته سابقًا، فتدخل يوسف لإنقاذ الموقف بأخذ السلاح واصطحب عالياـ وغادورا الفرح.

الحلقة 8 من مسلسل مذكرات زوج

ضمن أحداث مسلسل كشف مستعجل، نفذ الدكتور سهام أبو الرجال الخطة الإجرامية التي رتبها يوسف، بمحاولة إقناع والدة يوسف ترك شقتها لتذهب مع «سهام» إلى شقته بالمريوطية، لتكون بعيدة عن مودي الجزاز، الذي يجسده محمد لطفي، الذي يحاول الضغط بها على يوسف لتنفيذ جرائمه، دون أن تعلم بجرائم ابنها يوسف، وتتعامل مع الجزاز بتلقائية.

واتبع «سهام» خطة لإقناع السيدة بالتحرك معه، دون أن يعلم أنها والدة يوسف، حيث أقنعه أنه بهذا يقدم عملا خيريا وينقذ السيدة من الأشرار، فتوجهة «سهام» إلى شقتها وأخبرها بأنه مندوب إحدي الشركات، وأنها فازت بجائزة تستلزم الحضور لمقر الشركة لاستلامهما، وعقب محاولات كثير لم تجد السيدة حل سوى التحرك معه.

«أم سهام» تطلب منه تطليق زوجته

على جانب أخر من مسلسل كشف مستعجل، حدثت مشادة كلامية بين سهام أبو الرجال ووالدته الفنانة هناء الشوربجي، على أثر خلاف بينها وبين زوجته «لي لي» وطلبت منه أن يطلقها، لكنه لم يستطع بعدما كتب باسمهما بعض ممتلكاته، وهو ما أفزع والدته للتحسر على ما فعله.

وتوجه الدكتور سهام أبو الرجال لعيادته المخصصة للعلاج النفسي، وفوجئ بازدحام شديد على سلم العمارة، فاندهش من كثرة المرضي الذين توافدوا عليه للعلاج، لكنه بمجرد الوصول إلى الباب وجد أن «التمرجي» حول العياد إلى دولاب لبيع المخدرات، والأكثر من ذلك أنه طرده، وطالب منه ألا يأتي العيادة ليلا، فلم يكن من الدكتور سهام، الذي يقف أمام حشد كبير من المجرمين والمتعاطين، إلا أن يستجيب لكلام «التمرجي» ولا يقترب من العيادة.

قصة مسلسل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل حول مجموعة من الجرائم يرتكبها يوسف بطريقة كوميدية، وهو أحد الأعمال المقربة للجمهور، إذ يأتي مليئًا بالإثارة والتشويق، وسط إقبال ملحوظ من الجمهور، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته، مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبد الغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.