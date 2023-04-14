مسلسل كشف مستعجل الحلقة 8.. «التمرجي» يحول عيادة محمد عبدالرحمن لدولاب مخدرات

أحداث شيقة ومفارقات غريبة تضمنتها الحلقة الثامنة من مسلسل كشف مستعجل، فقد حدثت مشادة كلامية بين سهام أبو الرجال- محمد عبد الرحمن- ووالدته - هناء الشوربجي- على أثر خلاف بينها وبين زوجته «لي لي»- إلهام وجدي- وطلبت منه أن يطلقها لكنها لم يستطيع ذلك لكون كتب باسمهما بعض ممتلكاته، وهو ما دفع والدته للتحسر على ما فعله.

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وضمن أحداث مسلسل كشف مستعجل، يتوجه الدكتور سهام أبو الرجال لعيادته المخصصة للعلاج النفسي، فوجئ بازدحام شديد على سلم العمارة، فاندهش من كثرة المرضى الذين توافدوا عليه للعلاج، لكنه بمجرد الوصول إلى الباب وجد أن «التمرجي» حول العياد إلى دولاب لبيع المخدرات، والأكثر من ذلك أنه طرده وطالب منه ألا يأتي العيادة ليلاً، فلم يكن من الدكتور سهام الذي يقف أمام حشد كبير من المجرمين والمتعاطين إلا أن يستجيب لكلام «التمرجي» ولا يقترب من العيادة.

قصة مسلسل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل حول مجموعة من الجرائم يرتكبها يوسف بطريقة كوميدية، وهو أحد الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، مليئًا بالإثارة والتشويق، ولاقت قصة المسلسل إقبالًا من الجمهور، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته، مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.