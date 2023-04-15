مسلسل كشف مستعجل الحلقة 8.. هنادي مهنا تغني مهرجانات في فرح شعبي

أحداث شيقة ومفارقات غريبة، تضمنها مسلسل كشف مستعجل الحلقة 8، حيث توجه الدكتور سهام أبو الرجال، الذي يؤدي دوره محمد عبد الرحمن، لعيادته المخصصة للعلاج النفسي، وتفاجأ بازدحام شديد على سلم العمارة، فاندهش من كثرة المرضي الذين توافدوا عليه للعلاج، لكنه بمجرد الوصول إلى الباب، اكتشف أن «التمرجي» حول العياد إلى دولاب لبيع المخدرات، والأكثر من ذلك أنه طرده، وطالب منه ألا يأتي العيادة ليلا، فلم يكن من الدكتور سهام، الذي يقف أمام حشد كبير من المجرمين والمتعاطين، إلا أن يستجيب لكلام «التمرجي»، ولا يقترب من العيادة.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 8

ضمن أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 8، نفذ الدكتور سهام أبو الرجال، الخطة التي رتبها يوسف الذي يؤدي دوره مصطفى خاطر، بمحاولة إقناع والدة الأخير ترك شقتها لتذهب معه إلى شقته بالمريوطية، لتكون بعيدة عن مودي الجزاز-الفنان محمد لطفي- الذي يحاول الضغط بها على يوسف، لتنفيذ جرائمه، على غفلة من أمرها، فهي لا تعلم الجرائم التي يرتكبها يوسف ابنها، وتتعامل مع الجزاز بتلقائية.

وتلقت عاليا -الفنانة هنادي مهنا- عرضا لإحياء حفل بـ15 ألف جنيه، ودعت خطيبها يوسف -الفنان مصطفى خاطر- لحضوره معها، ودخلت في وصلة غناء مهرجانات شعبية وسط إعجاب شديد من الحضور الذين تبادولوا صورها وفيدبوهات خاصة بها، أزعجت خطيبها وجعلته يتعدى على بعض الحضور ممن تجاوزوا في حقه.

قصة مسلسل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل، حول مجموعة من الجرائم يرتكبها يوسف بطريقة كوميدية، وهو أحد الأعمال التي تعتبر الأقرب للجمهور، مليئًا بالإثارة والتشويق، ولاقت قصة المسلسل إقبالًا من الجمهور، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته، مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبد الغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.